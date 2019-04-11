مجلس النواب يحدد موعد جلسته المقبلة

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، رفع جلسته الى يوم السبت المقبل، الموافق للثالث عشر من شهر نيسان المقبل.

وصوّت مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم الاربعاء على تعيين محمد جعفر محمد باقر حيدر الصدر بمنصب السفير في وزارة الخارجية العراقية.

والصدر هو نجل المرجع الشيعي اية الله محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة الاسلامية في العراق والذي اعدمه رئيس النظام السابق صدام حسين هو وشقيقته.

ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الجلسة لجنة العلاقات الخارجية باستضافة وزير الخارجية وبحضور الرئاسة لتقديم تقرير مفصل حول انهاء مناصب الدولة بالوكالة، وكذلك سد الشواغر فيما يتعلق بالسفراء وارسالها الى مجلس النواب.