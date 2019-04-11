محافظة عراقية تكشف عن اصابات سرطانية وتشوهات خلقية في الاطفال

كشف النائب عن تحالف سائرون حسن الجحيشي، الاربعاء، عن اصابات سرطانية وتشوهات خلقية في الاطفال بقضاء المشخاب، التابع لمحافظة النجف.

وقال الجحيشي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب العراقي ان “منطقة العصيبة التابعة لقضاء المشخاب، وبعد زيارة للمنطقة، تأكد فيها وجود خلل بيئي كبير نتيجة وجود معمل لتنقية القير بطريقة الاكسدة، ما تسبب بمخاطر كبيرة على الانسان والحيوان والنبات”.

وتابع “لدينا كتب تؤكد تلف محاصيل زراعية لكافة المساحة الواقعة في منطقة العصيية، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيقية برلمانية بهذا الشان”.

واضاف الجحيشي ان “هذا المعمل يقع ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة القادسية وعليه ينبغي من استثمار القادسية ايجاد مكان بديل، خاصة بعد ظهور اصابات سرطانية وتشوهات خلقية في الاطفال”، مشيرا الى “وجود مقترح سيتم تقديمه لرئاسة البرلمان مرفق بخمسين توقيعاً لادراجه على جدول الاعمال”.