مقتل واصابة 7 من القوات الامنية والحشد بهجمات لداعش بثلاث محافظات عراقية

افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء بشن تنظيم داعش هجوما على الحشد العشائري السني في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال المصدر ان مجموعة من تنظيم داعش هاجمت في وقت متأخر من ليلة امس قاطع الفوج الرابع لواء الكرمة الحشد العشائري الشعبي في منطقة الجزيرة، مشيرا الى ان المقاتلين القبليين تصدوا للهجوم الذي استمر لأكثر من نصف ساعة.

واضاف المصدر ان الهجوم أدى الى مقتل مقاتل وجرح اخر وتم الحفاظ على النقطة، مشيرا الى ان قوة تتألف من ٧ دوريات مع ٥٠ مقاتلا خرجت لإسناد الفوج في قاطع مسؤوليته والموقف تحت السيطرة.

الى ذلك قال مصدر اخر ان ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي اللواء 47 اصيبوا بجروح فجر اليوم بانفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في منطقة “جرف النصر” شمالي محافظة بابل والتي تسمى سابقا بجرف الصخر.

وعلى صعيد مواز ابلغ مصدر امني مسؤول بان عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة لسرية طوارئ شرطة مدينة “الشرقاط” بمحافظة صلاح الدين في الطريق الرابط بين ناحية “تلول الباج” مما أدى إلى إصابة شرطيين بجروح طفيفة وإلحاق اضرار بمركبتهم.

يذكر أن عناصر تنظيم داعش تتخذ من المناطق الشبه صحراوية الواقعة بين الناحية والمدينة منطلقا لتحركاتها والتي تمتد باتجاه قضاء الحضر حتى الحدود السورية العراقية .