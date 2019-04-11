موضوعات في الترجمة: العب و تعلم

ترجمة: محمد عبيد مطرود

و

ا.د. كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة – كلية الآداب- جامعة البصرة

kadhimalali@yahoo.com

إن الاتجاه الجديد في التربية متعلق باللعب . و في السنين المبكرة جدا من حياة البشر، يرى اللعب على انه ذو اهمية حيوية . و بالنسبة لعالم النفس الروسي ليف فيجوتسكي Lev Vygotsky فإن اللعب يشكل جزءا اساسيا في تطوير اللغة وفهم الصغار للعالم الخارجي .و بطريقة أو اخرى فإن “نظرية” التعلم هذه تشبه القول الاسلامي القديم “العب مع طفلك لسبع سنين وعلمه لسبع سنين واّخه لسبع سنين ” و الذي يؤكد استراتيجية التعليم الخاصة بكل مرحلة من مراحل نمو الصغار.

و على هذا الحال فإن اللعب في السنين التكونية المبكرة من نمو الطفل ، وبالمثل بالنسبة للمترجم الصغير أو المبتدئ، يجب ان يعامل بشكل مدروس و أن يخصص له وقت جيد في البرامج التعليمية . يجب ان يشجع المترجمون “الصغار” على إيجاد فرص اللعب سواء بشكل فردي أو جماعي بسبب نقص هذه الفرص في البرامج التعليمية . و يجب ان يشجع المترجمون الصغار على البدء بسؤال انفسهم والاخرين عن المعاني والترجمات للعبارات الاصطلاحية مثل : I smell a rat”/ أشم رائحة خيانة ” و something’s fishy” / شيء غير نزيه أو خاطئ” و ” white elephant / ملكية لا يمكن التخلص منها” و black sheep” / شيء غريب أو ذو سمعة سيئة”. إن لمثل هذه التعابير الاصطلاحية فائدة التحفيز والتشويق للمترجمين المبتدئين لتعلم مفردات جديدة وتخطي حدود المعروف والشائع منها .

و الجانب الثاني الذي نستطيع ان نستخدمه كأداة لعب في تعليم المترجمين هو مجال الافعال الاصطلاحية في مختلف السياقات مثل الفعل ‘run’ في السياقات الآتية. و يستطيع المترجمون المبتدئون ان يسألوا زملائهم الاخرين بان يخمنوا معنى وترجمة الجمل الآتية:

1. Sam can run faster than Tom.

2. Mona runs a successful TV show.

3. The meeting has run long.

4. The river ran dry last year.

5. The market had a good run today.

1- يستطيع سام الركض اسرع من توم .

2- تدير مونا عرضا تلفزيونيا بنجاح .

3- استغرق الاجتماع وقتا طويلا .

4- جف النهر السنة الماضية .

5- كان لدى السوق مبيعات جيدة هذا اليوم .

و الجانب الثالث من اللغة الذي نستطيع استخدامه كأداة تعليمية هو مجال الغموض المفرداتي والبنيوي lexical and syntactic ambiguity. و يمثل الغموض المفرداتي حالة الكلمة التي لها اكثر من معنى واحد ونستطيع حله بتوفير سياق كلام لها ، وكمثال على ذلك “I went to the bank” حيث ان كلمة ” bank” ربما تعني جانب او ضفة نهر أو المؤسسة المالية التي تسحب وتودع الاموال فيها . على اية حال فإن الغموض البنيوي اكثر صعوبة وتعقيدا ، فهو حالة امتلاك بنية سطحية surface structure لأكثر من بنية عميقة deep structure. و الأمثلة الجيدة على ذلك عديدة ، و منها:

1. The chicken is ready to eat.

2. The police were ordered to stop drinking after midnight.

3. Mary is easy / eager to please.

4. I am glad I’m a man, and so is Lola.

5. John saw the man on the mountain with a telescope.

1- الدجاجة جاهزة للأكل . (أن تقوم هي بالأكل أو أن يقوم الآخرون بأكلها)

2- أمرت الشرطة بإيقاف شرب الخمور بعد منتصف الليل . (الشرطة أنفسهم أن يتوقفوا، و الشرطة يوقفوا الآخرين، و الأمر جاء بعد منتصف الليل)

3- من السهل ارضاء ماريا / ماريا متشوقة للرضا . (ماريا مفعول به في الأولى و فاعل في الثانية)

4- انا مسرور بكوني رجل كذلك و كذلك لولا. ( و لولا مسرورة لسروري، و لولوا كذلك رجل)

5- رأى جون الرجل على الجبل بناظور . (الناظور مرة يكون لدى جون و مرة لدى الرجل)

من الممكن ان تكون هذه الجمل الغامضة حيوية لعمل المترجم طالما أن المترجمين غالبا ما يشجعون على الغوص عميقا والوصول الى المعنى والاحساس وروح الأصل . و تفيدنا الجمل الغامضة بنيويا كثيرا في حث المترجمين على أن يفكروا بأكثر من خيار ممكن .

النص لكاظم خلف العلي