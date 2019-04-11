نجم الدين كريم: العقلية الشوفينية في كركوك ستواجه مصيراً مشابهاً للبعث

وجه محافظ كركوك المقال من الحكومة العراقية نجم الدين كريم، رسالة بمناسبة الذكرى السنوية السادسة عشر لتحرير المدينة من سلطة النظام السابق، اعلن فيها ان عقلية الحكم المركزي والعسكري ستواجة المصير نفسه الذي واجهه البعث.

ولفت كريم الى ان تحرير مدينة كركوك منحت انعطافة تاريخية وفرصة ذهبية لمكونات كركوك لخلق مرحلة جديدة من الادارة والتعايش السلمي، بعيدا عن التعصب القومي والديني.

وقال كريم في جزء اخر من الرسالة ، انه “في الوقت الذي نحتفل بهذه الذكرى المجيدة تواجه مدينتنا مرة اخرى في ظل العقلية الشوفينية لحكام العراق وبالتعاون مع مجموعة باسم الكورد الاوضاع التي تعيشها اليوم، والذي يعد وضعا غير مرغوب به ومفروض على المدينة بالقوة”.

وشدد كريم على اهمية انهاء الحكم العسكري واعادة الحياة المدنية، لافتا الى ان تطبيق الدستور هو الحل الوحيد لمشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها.