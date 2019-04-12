أمّ الحواسم – مقطوعة من ملحمة (دموع بغداد بثلاث لغات — 2007)- بهجت عباس

غيرَ أنَّ القـوَّة َالكـبرى لإخضاع العـوالمْ

سَـئِـمَتْ كلَّ قديـمٍ في ربوع العُـرْبِ قائـمْ

فبدتْ تـُطلـق أعـذاراً لتغـيـيـرِ المَـعـالـمْ

رأتِ العُـربَ جـميعاً لا تـبالي بالـهزائـمْ

ورأتْ كلَّ بليـدٍ فـي دروب الجَّـهل هـائمْ

كلَّ رأسٍ قابـع ٍفي عرشه خـالي العـزائمْ

فارتأتْ أنْ تـبدأ الحربَ لتـقويض الدَّعـائمْ

بأساطــيـلَ وجـيـش ٍتجـعـلُ الـدّنـيا مـآتـمْ

***

خـدعـوني أيَّـدونـي دفـعـوني للـمـلاحـمْ

منحـوني القوَّةَ الجَّـوفاءَ والعـزَّ

وأنواعَ المـكارمْ

وبأنّي أنا مَنْ يُـلـقي بإسرائيلَ

في بـحرٍ خِضَـمٍّ متلاطمْ

وبأنّي الفارسُ الجبارُ في كَـفَّـيْهِ

ريحٌ صَرْصرٌ تـلوي الصَّـوارمْ

فعَـقـدْتُ العـزمَ أنْ أجعلـَها “أمَّ الحـواسـم”

وأنا أعرفُ ما تعـنيه حقاً منْ مُصابٍ مـتلاحمْ

لمْ أقاومْ،

كيف أسطيعُ وآلاف الصواريخ تهاجمْ؟

قَصـمتْ عـمري ومُـلكي، إنها أمّ ُالقـواصمْ!

لمْ أجـدْ غيرَ هروبٍ ساحـر فوق الجَّـماجـمْ!

13 نيسان 2003