اعتقال ضباط ومراتب ومختار بسبب هروب “داعشية” في كركوك

اعتقلت السلطات الامنية عددا من الضباط ومنتسبي شرطة مكافحة الارهاب في كركوك، بسبب هروب امرأة داعشية من يد القوات الامنية.

وقال مصدر في شرطة كركوك ان احدى نقاط التفتيش في جنوب داقوق (40 كلم جنوب كركوك) تمكنت الليلة الماضية من اعتقال رجل وامرأة من عناصر تنظيم داعش داخل سيارة باص، كانا يحملان هويات مزورة.

واضاف ان مكتب داقوق لشرطة مكافحة الاجرام وبحجة تأخر الوقت قام بتسليم الامرأة الى احد المختارين لتقضي الليل هناك، وتنقل صباحا الى تسفيرات الشرطة، مستدركا ان الامرأة تمكنت من الهرب في وقت متأخر من الليل.

وحسبما افاد به المصدر فان محكمة كركوك وبهدف التحقيق في القضية وتقصير مكتب مكافحة اجرام داقوق قامت باعتقال مدير المكتب مع ضابط التحقيق وثمانية منتسبين والمختار المذكور.

واشار الى ان هذين العنصرين الداعشيين كانا ينويان الهروب من بغداد الى اقليم كوردستان متنكرين داخل باص سياحي.