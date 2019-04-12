افراحنا ! أهي احدى صور الحب و المعرفة ؟

* د. رضا العطار

قد يحق لنا هنا ان نتسائل : هل تكون كل قيمة مقتصرة على صبغة معينة ذات ميل ونزوع عاطفي ان نعد (الحب) شكلا من اشكال (المعرفة) ؟ هذا ما قد يجيب عليه معظم الناس بالسلب: فان العنصر العرفاني في الحب هو اكثر عناصره غموضا واعسرها تمييزا وآية ذلك ان الحب يتقبل شخص (المحبوب) على نحو ما يراه مما يدفع بالكثيرين الى القول بان (الحب اعمى) وانه سعيد في عماه. وكأن لا حاجة اليه الى الرؤية. ولكننا لو امعنا النظر في عوامل (القيمة) التي اتينا على ذكرها لتبين لنا انها جميعا تفترض عنصرا اصيلا من عناصر (المعرفة).

صحيح اننا في حالات الفرح نكون ازاء ضرب من الادراك العاطفي، ولكنه على كل حال شكل من اشكال (المعرفة). ولا شك ان كل من ينظر الى (المعرفة) على انها مجرد (تفكير) او وعي عقلي سوف يبادر الى الاعتراض على اعتبار (الحب) مصدرا من مصادر (المعرفة) ولكن من المؤكد ان خبرة الحياة من جهة والوعي من جهة اخرى لا يسمحان لنا بقبول مثل هذه النظرة القاصرة الى (المعرفة). ولما كان كل فهم حقيقي للقيم لا بد من ان يستند الى (العاطفة) فان العنصر الاساسي من عناصر (الادراك التقسيمي) لا بد من ان يرتكز على (الفهم العاطفي) وهذه الحقيقة تصدق اولا وبالذات على (الحب) الشخصي ما دام ينطوي على ادراك وجداني لبعض (القيم) الكامنة ضمنيا في شخص (المحبوب).

وقد يكون الناس على حق حين يقولون : ان الحب اعمى، فان الحب لا يرى ما هو ماثل امام عينيه ولكن ربما كان الاقرب الى الصواب ان نقول ان الحب يرى ما ليس في متناول يده بالفعل ! ومعنى هذا انه يمتد ببصره الى ما وراء الواقع اذ من طبيعة الانسان ان يكون صورة من صور التنبؤ Divination – وآية ذلك ان الحب يعدّ الماهية المثالية الكامنة وراء الانسان (الواقعي) بمثابة الانسان الحقيقي !

وحين نكون بصدد (الشخصية) فان من المؤكد ان الموجود الذي (يحب) هو وحده الذي (يرى) في حين ان الذي لا يحب، يكون هو الاعمى – – – وذلك لان الاول منهما مفتقر تماما الى كل عنصر من عناصر الحب، فهو لا يرى الا ما هو (متحقق) في حين ان الثاني اي الرجل المحب لا يرى الا الشخصية المثالية. وهذا هو السبب في ان (الانسان المحب) لا بد بالضرورة من ان يبدو لغير المحب بصورة الانسان الاعمى. بينما نلاحظ ان ما يراه (الانسان المحب) هو ما يعجز عن رؤيته الانسان غير المحب.

* مقتبس من كتاب مشكلة الحياة د. زكريا ابراهيم، جامعة القاهرة.