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البرلمان يعتزم إقرار قانون الناجيات الأيزيديات

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، النائب عن المكون الأيزيدي حسين نرمو برفقة الناجية الأيزيدية نازدار خضر.

وفي مستهل اللقاء استمع الحلبوسي إلى شرح مفصل من الناجية الايزيدية لظروف الاختطاف على يد داعش، وجرائم الإبادة الجماعية والتنكيل بالنساء الايزديات.

وأشار خلال اللقاء إلى ضرورة إنصاف المكون الايزيدي وإنهاء معاناتهم، مؤكدا سعي مجلس النواب إلى إقرار قانون الناجيات الأيزيديات بهدف انصافهن من الآثار السلبية الناجمة عن ظروف الاختطاف، وبما يضمن تعافيهن من الإصابات الجسدية والنفسية وإنهاء معاناتهم.

ودعا رئيس مجلس النواب الحكومة إلى ضرورة تأمين مناطق المكون الايزيدي وإعادة تأهيلها؛ من أجل عودة النازحين وتحقيق الاستقرار، كذلك انخراط ابناء الاقليات بمؤسسات الدولة وتطويعهم بالمؤسسة الامنية والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم.

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