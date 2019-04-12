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البناء يخوض مفاوضات لإعادة الكربولي

كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري يوم الخميس عن دخوله في حوارات مع رئيس حزب الحل جمال الكربولي من أجل اعادته الى تحالف البناء.

وقال قيادي في التحالف، طلب عدم ذكر اسمه، ان “قيادات تحالف الفتح، بدأت بحوارات واتصالات مع رئيس حزب الحل جمال الكربولي من أجل ارجاعه الى تحالف البناء، الذي أعلن انسحابه يوم مساء أمس الأربعاء”.

وأضاف القيادي انه “لغاية الآن لا نعرف سبب اعلان الكربولي انسحابه من تحالف البناء، فالحوارات مستمرة معه، لغرض معرفة السبب والتوصل الى نتائج من أجل ارجاعه الى التحالف مجدداً”.

وكان الكربولي قد اعلن امس انسحابه من تحالف البناء قائلا انه “بكل النوايا الطيبة انضممت الى تحالف البناء محققاً قصب السبق في صياغة مضلة وطنية جامعة تعلو على كل الانتماءات الضيقة”.

واردف بالقول ان “شيئاً من طموحنا في صناعة أفق سياسي وطني بمعناه الحقيقي لم يتحقق منذ ما ينيف على العام فإنني أعلن انسحابي من تحالف البناء كخطوة أولى لتصحيح المسار في إطار البحث عن مشروع وطني يعمل بجد لعراق مزدهر يتساوى فيه جميع العراقيين”.

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