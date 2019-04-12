الرئيس العراقي مخاطباً السفير الايراني: ينبغي تخفيف التوتر بالمنطقة

جدد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس موقف بلاده الثابت بعدم القبول أن يكون العراق منطلقاً لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه أو توتير الوضع الاقليمي.

ودعا الرئيس العراقي، خلال استقباله اليوم سفير ايران لدى العراق ايرج مسجدي، إلى “ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة والتأكيد على المشتركات في محاربة التطرف والارهاب وضمان مستقبل زاهر لشعوب المنطقة”.

وأكد على “الأهمية التي يوليها العراق لتعزيز علاقاته الثنائية مع إيران منطلقاً من الوشائج الاجتماعية والثقافية والمصالح المشتركة الأمنية والاقتصادية ونقدر الدعم الايراني للقوات العراقية في حربها ضد داعش الارهابي”.

وقال إن “العراق حريص على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح دول وشعوب المنطقة ولن يقبل أن يكون منطلقاً لأي عمل من شأنه ايذاء جيرانه او توتير الوضع الاقليمي”.