الزاملي يستقبل رئيس مجموعة ماج القابضة للإستثمارات ويصطحبه في جولة لعدد من المشاريع الإستثمارية

إستثمار بغداد ..

إستقبل المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار بغداد يوم أمس الخميس 4/11 في مقر الهيئة رئيس مجموعة ماج القابضة للإستثمارات الإماراتية ، معرباً عن ترحيبه الشديد وتأكيده على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة إستثمار بغداد لإيجاد فرص التعاون الإستثماري مع الشركات العربية والأجنبية ، مؤكداً على أهمية العاصمة بغداد كوجهة إستثمارية واعدة لجميع الشركات العربية الإستثمارية وحرص الهيئة على مد جسور التعاون مع الشركات والمستثمرين العرب وفي جميع القطاعات وتقديم كل الدعم

والإسناد لهم وفق قانون الإستثمار وضوابطه مع طرح أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة بغداد .

من جانبه أكد رئيس مجموعة ماج القابضة الإماراتية حرص الشركة على العمل والإستثمار وترك بصمة واضحة في مجال الإستثمار في العاصمة بغداد حيث أبدت المجموعة رغبتها ببناء مجمعات سكنية متكاملة في العاصمة بغداد وهو ما يؤدي الى خلق العديد من فرص العمل وإدخال التكنولوجيا الحديثة في بناء المدن والمجمعات السكنية وتبادل الخبرات بين البلدين ، بعدها إصطحب الزاملي ضيفه في جولة لعدد من المشاريع الإستثمارية المهمة في العاصمة حيث شملت الجولة زيارة مشروع مجمع الايادي السكني و مشروع بوابة العراق السكني وإطلع خلال الجولة على سير العمل في هذه المشاريع .

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