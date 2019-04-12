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انتخابات الكنيست الاسرائيلي.. انتصار لنهج التعصب الاستعلائي العنصري والتوسع الاحتلالي

بقلم : شاكر فريد حسن

انتهت الانتخابات للكنيست الـ 21 ووضعت اوزارها ، وتمخضت عن فوز الليكود وانتصار بيبي نتنياهو ، وتفوق معسكر اليمين العنصري المتطرف بزعامته .

فقد أشارت النتائج التي أفرزتها الانتخابات إلى تصاعد قوة اليمين وهيمنته على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي ونواحي الحياة المختلفة .

ويرى المحللون أن تزايد قوة معسكر اليمين وانتصار نتنياهو مجددًا ، وتوليه رئاسة الحكومة للمرة الخامسة ، يعود إلى تنامي عدائه لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة ، ورفضه أي حل سياسي ، فضلًا عن انجازاته بالنسبة للدولة العبرية على مستوى السياسة والاقتصاد ، وهي القضايا والأجندة التي طغت على حملته الانتخابية ، وذلك بتحويل اسرائيل لقوة اقتصادية لها علاقات مع دول العالم بما فيها دول عربية ، واقامة علاقات مع 13 دولة عربية واسلامية في السر والعلن ، عدا عن علاقته الوثيقة بالإدارة الامريكية وعلى رأسها ترامب ، الذي قدم له هدية زادت من وزنه الانتخابي ، وهي اعترافه بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري ، وقبلها الاعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل ، ونقل السفارة الامريكية من تل أبيب اليها .

الناخب الاسرائيلي بانتخابه نتنياهو لولاية خامسة جديدة ، اختار العنصرية والابرتهايد وقانون السيادة وضم الكتل والتجمعات والمستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل . وانتصاره هو انتصار لنهج التعصب والانغلاق الاستعلائي العنصري وعقيدة التوسع الاحتلالي والاستيطان الكوليونالي .

ويمكن القول أنه على ضوء نتائج الانتخابات لم يطرأ أي تغييرات في المشهد السياسي والخارطة الحزبية ، فقد بقي اليمين هو المسيطر، وتنامت قوته ، وتعززت مكانة زعيمه نتنياهو، رغم كل ملفات الفساد التي تحيط به ، وهو الآن منشغل بتركيب حكومته من الاحزاب والتيارات العنصرية الفاشية والدينية المتطرفة ، وستكون اسوأ من سابقاتها ، إذ انه يعد العدة لضم الضفة الغربية ، وسيواصل العبث بالقدس والأقصى الشريف ، وبسط سيادته على الجولان السوري ، وتعنته بعدم الاعتراف بالحقوق الوطنية الشرعية لشعبنا الفلسطيني ، والسعي مع ترامب لإخراج صفقة القرن إلى حيز التنفيذ ، والتي تلقى الرفض الواسع من أبناء شعبنا وقواه الوطنية والاسلامية .

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