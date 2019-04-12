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باشراف الساعدي ودعم دولي.. اطلاق عملية امنية على ابرز مخبأ لداعش في العراق

اطلقت القوات العراقية عملية امنية على مواقع داعش في تلال حمرين، التي تعد ابرز مخابئ التنظين وانطلاقا لعملياته في المنطقة المحيطة الرابطة بين محافظة ديالى وصلاح الدين.
وابلغ مسؤول امني ان العملية تجري باشراف مباشر من قبل قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الرُكن عبد الوهاب الساعدي.
واضاف ان قطعات جهاز مكافحة الإِرهاب مَدعومة بطيران الجيش العراقي والتحالُف الدولي تَشرع حاليا بهذه العملية.

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