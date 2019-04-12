بتحكيم «بيام عزيزي» و «حسين رضائي نيا» انطلاق مهرجان قراءة المولد الدولي الرابع «هه تاو»

منصور جهانی ـ انطلق مهرجان قراءة المولد الدولي الرابع «هه تاو» بمشاركة 14 فريق إيراني وفريقين من القرّاء الأكراد، ويشرف على التحكيم في هذا المهرجان كل من «بيام عزيزي»، «حسين رضائي نيا»، «صادق تعريف»، «عبد الرحمن غوثي» و «ملا دشتي».

ويشرف على التحكيم في هذا المهرجان «بيام عزيزي» (موسيقي وقارئ مولد ايراني)، «حسين رضائي نيا» (موسيقي محترف على الدف)، «صادق تعريف» (عازف على الدف والتنبك)، «عبد الرحمن غوثي» موسيقي ذو خبرة بالعزف على الدف ومن نسل خليفة «ميرزا أغاغوثي» (أسطورة قراءة المولد في كردستان وإيران)، علاوة على «ملا دشتي» قارئ المولد المعروف في إقليم كردستان العراق.

أثرى فعاليات مهراجان قراءة المولد الرابع الدولي «هه تاو» حضور 15 فرقة قراء مولد من إيران وفرقتين من قرّاء إقليم كردستان العراق و 20 قارئا محليًا وأجنبيًا؛ يوم الثلاثاء الماضي في قاعة مجمع فجر الثقافي- الفني في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان واستمر حتى يوم امس الخميس في القاعة نفسها.

وشارك في حفل افتتاح المهرجان «جلال قلعه شاخاني» المدير العام للثقافة والإرشاد الإسلامي بكردستان، وأعضاء لجنة تحكيم المهرجان الدولي الرابع لقراء المولد، وسامان أحمدي ممثل مؤسسة الإمام الرضا (ع) في محافظة كردستان، ورواد الموسيقى العرفانية وقراء المولد من كردستان، في حين أشرفت على الادارة التنفيذية «زهرا زندي»، علاوة على المجموعات المشاركة في هذا المهرجان وكذلك عشاق الطقوس والموسيقى العرفانية.

وأحيا ظهر أمس الخميس كل من «بيام عزيزي» مغني الموسيقى العرفانية البارز مع الموسيقار الشهير «حسين رضائي نيا»، «محمد رضا شجريان»، والمغني الشهير «شهرام ناظري»، و«همايون شجريان»، و«أردشير كامكار»، وفريق «شمس» الموسيقي، و«محمد معتمدي»، «عليرضا قرباني»، مع عدد آخر من الفنانين حفلا موسيقيا عرفانيا في قاعة بيت الأكراد بمدينة سنندج الايرانية.