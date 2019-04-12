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تصديق اعترافات 5 ضباط متهمين بتسجيل اكثر من ألف سيارة بصورة غير رسمية ببغداد

صدقت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اعترافات خمسة ضباط متهمين عن جريمة تسجيلهم 1138 سيارة بصورة غير رسمية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس، أن “المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بان السيارات ادخلت العراق على انها (ادوات) الا أنهم سجلوها في حاسبة مديرية مرور كركوك بصورة مخالفة للقانون”.

وأضاف البيان أن “المتهمين اعترفوا بعدم وجود اوليات رسمية لاضبارة المركبات عند عملية بيعها في مديرية المحافظة،لافتا إلى أن المحكمة صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل”.

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