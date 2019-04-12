ثورة إيران وتغيير العراق

سالم سمسم مهدي

لاشك أن لرأس المال القدرة بالهيمنة على توجيه الكثير من الاحداث والاستحواذ على بعضاً من القرارات المصيرية التي تطالب بها الشعوب ولكن هذه الهيمنة تتباين من شعب لأخر بالاعتماد على درجة وعي الشعوب وقدرتها على التمييز ومع هذا فأن الشعوب في أحيان كثيرة تفقد ما ضحت في سبيله وقدمت أفدح الخسائر …

ولأن الشعبيين العراقي والإيراني دخلا في حرب طاحنة خطط لها أعداء البلدين والطامحين إلى أجراء تغيرات جذرية في المنطقة وجدت من المفيد المرور على بعضاً مما أحاط بعملية تغير نظامي الحكم في البلدين وأن أختلف الأسلوب والأدوات لأن الشعب الإيراني فرض ما يصبو الية بثورة قدم من أجلها الضحايا أجبرت العالم على الاعتراف بها في حين أن ما حصل في العراق تم بواسطة قوات مسلحة أجنبية أطاحت بالنظام وفرضت نفسها كقوات محتلة …

فبعد أن وجد شاه ايران نفسه عاجزاً عن قمع ثورة الشعب بالرغم من القوة العسكرية الجبارة التي كان يمتلكها ( وسمي بشرطي الخليج ) هذه الثورة التي بدأت من قم وامتدت لتبريز وطهران وأنظم أليها تجار البزار لأن هناك تجاوزات حصلت على شخص الإمام الخيمني الذي كان في منفاه في النجف فالتهب الشارع الإيراني الذي كان يمر بظروف اقتصادية صعبة جداً كما أن الشاه مارس الكثير من أدوات القمع وصلت إلى حد منع ارتداء الحجاب فأنتفض الشعب مما أضطره أن يطلب من صدام ترحيل الخميني الذي استجاب ونقلته القوات الامنية الى الحدود الكويتيه …

لقد أعطى ترحيل الخميني الذي غادر الكويت إلى باريس بعداً دوليا أكثر حيث سكن هناك في دار أحد الإيرانيين بأحدى ضواحي باريس ولكن لفترة قصيرة لأن الشعب وصل إلى أعلى مراحل الهيجان والتحدي وخوفا من تطورات دولية غير متوقعة ومن تدخل الاتحاد السوفيتي الذي يهمه وضع ايران اجتمع قادة اربعة دول غربية كبرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا في البحر الكاريبي جزيرة ( جوادلوب ) وأصدروا بياناً اجمعوا فيه بعدم رغبتهم ببقاء رضا بهلوي بالحكم ( الذي فهم الرسالة وغادر ايران بعد تسعة أيام في يوم 16 كانون الثاني ) كما أشاروا على أن (( تظل القوات المسلحة على وحدتها وقوتها في البلاد )) وكان سبب حرصهم على وضع القوات المسلحة هذا خشيتهم من وقوع اضطرابات تعطي الاتحاد السوفيتي المجاور المبرر للتدخل كما ذكرنا وهو ما ساهم في بقاء البنية التحتية الايرانية وحتى القصور التابعة للشاه سليمة وكذلك طاووس الشاه وكرسيه ظلا على حالهما …

نظم الشعب الايراني نفسه وشكل لجان محلية حافظت على كل شيء ولم تحصل عمليات سلب ونهب واسعة بل حالات محدودة خاصة وأن هناك قائد مسموعة كلمته وينهى عن ذلك حيث توجه الإمام الخميني إلى طهران يوم 1 / شباط وهو غير متأكد من السماح لطائرته الفرنسية التي تزودت بكمية من الوقود تساعد على العودة لباريس في حال عدم الهبوط بمطار طهران ولكنها هبطت واستقبلتها الملايين وبنقل مباشر من شبكات التلفزة المحلية والعالمية …

ما حصل في العراق من تغيير يختلف تماما لأن الشعب العراقي لم يجرأ أن يخرج متظاهراً حتى الساعات الأخيرة من يوم 9 / 4 / 2003 خوفاً من أن يتكرر مشهد عام 1991 عند قمع انتفاضته الشعبانية وعندما خرج كان غازياً مستهدفاً ممتلكات الدولة فمارس السلب والنهب بأبشع صوره رافقت ذلك عمليات حرق وحشية لوزارات ومؤسسات الدولة وبغض النظر عن مصدرها إلا أنها دمرت كل شيء ولم تسلم حتى المستشفيات من هذه الجريمة لتضيف رعباً جديداً مع ما فعلته أكثر من الف طائرة حربية كانت تقصف المدن العراقية على مدار الساعة وخلفت دمارا اشد قسوة …

فكان العراق في هذا اليوم وطن بلا جيش وبلا جهاز شرطة يحرص على الأمن وبلا قائد مسموع الكلمة وخسر بنيته التحتية ناهيك عن الدخان المتصاعد من كل أرجاء العاصمة وحول ممتلكات الدولة إلى ركام مع عمليات نهب مارسها الصغير والكبير حتى من دون أن يدرك مخاطرها عبر عنها طفل صغير كان يدفع بعربة صالة عمليات مع أدواتها الطبية كان خارج من مخازن وزارة الصحة المحترقة في نهاية مدينة الشعب مقابل منطقة سبع قصور أجابني عندما سألته وأنا في طريق عودتي لبغداد من بعقوبة بعد أن منعني الجنود الأمريكان من الدخول عبر الطريق الرئيسي يوم 10 / 4 ماذا تعمل بها عمو ؟؟ رد قائلاً : ما أعرفها عمو ولكن الناس تأخذ فأخذت … فماذا نأمل من مجتمع بهذه السذاجة والشراهة التي تدفعه للاستحواذ على ما يعرف وما لا يعرف ؟؟ أما كرسي صدام الذي كان في متحف الساعة بالحارثية فكان من حصة طبيب مشهور صورته الفضائيات وهو ينقله للذكرى في حين ظل كرسي الشاه قطعة في متحف تدفع الناس الفلوس كي تشاهده .

سالم سمسم مهدي

Salim1046@yahoo.com