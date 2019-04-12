دعوة عراقية لحوار سعودي – ايراني

دعا القيادي في منظمة “بدر” بزعامة هادي العامري وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي يوم الخميس الى حوار سعودي – ايراني من اجل ضمان استقرار المنطقة وطمأنة شعوبها.

وقال الاعرجي في تصريح مكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ان “فوز بنيامين نتياهو بالانتخابات داخل الكيان الصهيوني وبوجود ترامب يعني اننا مقبلون على مزيد من الحماقات التي تهدد المنطقة وتعرض مصالحها للخطر”.

واعلنت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية يوم الأربعاء ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز في الانتخابات العامة الإسرائيلية لينال فترة ولاية خامسة قياسية.

واضاف الاعرجي ان “السبيل الوحيد لتجنب الشر هو تفاهم دول المنطقة وانهاء الخلافات وتفكيك الازمات”، مردفا بالقول “نعتقد ان الحوار السعودي – الايراني بات ضرورة ملحة لابعاد الاجانب وايجاد تفاهمات من شأنها استقرار البلدان وطمأنة شعوبها”.

يأتي هذا تواصل فيه الولايات المتحدة الامريكية ضغوطاتها على ايران، واخرها اعتبار الحرس الثوري منظمة ارهابية، وقد اعلنت السعودية عن ترحيبها بذلك القرار.