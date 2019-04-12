Posted on by

دعوة عراقية لحوار سعودي – ايراني

دعا القيادي في منظمة “بدر” بزعامة هادي العامري وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي يوم الخميس الى حوار سعودي – ايراني من اجل ضمان استقرار المنطقة وطمأنة شعوبها.

وقال الاعرجي في تصريح مكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ان “فوز بنيامين نتياهو بالانتخابات داخل الكيان الصهيوني وبوجود ترامب يعني اننا مقبلون على مزيد من الحماقات التي تهدد المنطقة وتعرض مصالحها للخطر”.

واعلنت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية يوم الأربعاء ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز في الانتخابات العامة الإسرائيلية لينال فترة ولاية خامسة قياسية.

واضاف الاعرجي ان “السبيل الوحيد لتجنب الشر هو تفاهم دول المنطقة وانهاء الخلافات وتفكيك الازمات”، مردفا بالقول “نعتقد ان الحوار السعودي – الايراني بات ضرورة ملحة لابعاد الاجانب وايجاد تفاهمات من شأنها استقرار البلدان وطمأنة شعوبها”.

يأتي هذا تواصل فيه الولايات المتحدة الامريكية ضغوطاتها على ايران، واخرها اعتبار الحرس الثوري منظمة ارهابية، وقد اعلنت السعودية عن ترحيبها بذلك القرار.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close