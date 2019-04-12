د. اياد علاوي يطلق مبادرة وطنية ويدعو لعقد لقاء تشاوري عاجل لترتيب البيت الداخلي واصلاح مسيرة العملية السياسية

دعا رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي القوى السياسية الفاعلة الى عقد لقاء وطني عاجل لتوحيد وتنظيم جهودها والاسهام في إصلاح مسيرة العملية السياسية وانقاذ العراق من محنته التي تسبب بها نهج المحاصصة واستشراء الفساد والتدخل الخارجي .

واضاف سيادته في بيان صحفي، اليوم الجمعة، “ان الظروف والتحديات الحالية التي تحيط بالعراق والمنطقة تستدعي تحركاً عاجلاً لترتيب البيت الداخلي، ومغادرة سلبيات المرحلة الحالية وتحمل المسؤولية التاريخية في بناء العراق الواحد”.

كما دعا الدكتور علاوي الى تسمية امانة عامة للقوى السياسية الممثلة في هذا الاجتماع لتتابع التوصيات والمقررات الصادرة عنها، على ان يتم تقديمها للحكومة للنظر فيما يعزز عمل السلطة التنفيذية وتعزيز دورها .

الدكتور علاوي أكد ايضاً اهمية توسيع دائرة الاتصالات لتشمل فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، على ان تشكل القوى السياسية لجنةً لإدامة التواصل وتحقيق العمل المشترك في هذه الاجواء الخطيرة والمصيرية .

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

12 نيسان 2019