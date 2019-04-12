قصي خولي يعلّق على احتفال أسرة “خمسة ونص” بميلاده: لا أحب الاحتفالات

إحتفلت أسرة مسلسل “خمسة ونص” بعيد ميلاد أحد أبطاله الممثل السوري قصي خولي في كواليس التصوير.

وظهرت شريكة قصي خولي في المسلسل الفنانة نادين نجيم وهي تشارك في الاحتفال وتقدم التهنئة له، ولكنه قال ” عادةً أنا لا أحب الإحتفال بعيد ميلادي ولكن هذا العيد هو الأجمل”.

ويواصل المخرج فيليب أسمر تصوير مسلسل “خمسة ونص” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2019، وهو من بطولة نادين نجيم التي تؤدي فيه دور طبيبة أمراض سرطانية، وقصي خولي و معتصم النهار، ومجموعة كبيرة من الممثلين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر وإنتاج صادق الصباح.