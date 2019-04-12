محافظة عراقية تسجل أول حالة وفاة لفتاتين جراء السيول

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بوفاة فتاتين في محافظة واسط جراء ازمة السيول والفيضانات.

وقال المصدر ان “محافظة واسط سجلت اول حالتي وفاة لفتاتين شقيقتين جراء أزمة السيول”.

واضاف المصدر ان “حالة الوفاة حصلت في منطقة برينج بقضاء العزيزية”.