محافظة عراقية تعرض 250 فرصة استثمار على شركات عربية واجنبية

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري يوم الخميس عن اكثر من 250 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة موكدا دعم الحكومة المحلية لعمل الشركات المختلفة وان سوق العمل المحلي واعد ومتعطش للاستثمار فيه.

وقال يحيى الناصري في كلمته خلال المؤتمر الدولي الاول للاستثمار في ذي قار الذي افتتحه على قاعة بهو بلدية الناصرية ان “الحكومة المحلية تدعم هذا المؤتمر في مسعى حقيقي لتطوير البنى التحتية للمحافظة ولخلق الفرص الاستثمارية في جميع المجالات من اجل الارتقاء بالخدمات والواقع الاقتصادي وتوفير فرص العمل في اطار توجه الحكومتين المركزية والمحلية في الشروع الحقيقي بمرحلة الاعمار والنهوض بجميع القطاعات “.

واضاف ان “ذي قار اعدت خارطة استثمارية متكاملة يمكن لها تلبية جميع احتياجات مواطنيها وتضمنت اكثر من 250 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة والتجارة والزراعة والصحة والتعليم والاسكان والسياحة والخدمات ومجالات اخرى عديدة”.

واشار الناصري ان “الحكومة المحلية عملت على توفير ارضية سليمة ومناخ ملائم لقطاع الاستثمار كونه العامل الرئيس في بناء المحافظة الى جانب دعم الموازنة العامة لتحقيق ما نصبوا اليه ضمن خططنا المستقبلية ومن اهم الخطوات التي عملنا عليها هو بناء هيئة للاستثمار تضم العديد من الاختصاصات والكفاءات التي يمكن الاعتماد عليها الى جانب القوانين المركزية التي كفلتها التشريعات في مجال الاستثمار وعملنا على تحديد اولوياتنا للمرحلة المقبلة ضمن برنامج واسع في اطار شراكة العمل بين جميع الاطراف “.

ويذكر ان الموتمر الدولي للاستثمار في ذي قار افتتح اليوم تحت شعار “ذي قار واحة للاستثمار” ويستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الدول العربية والاجنبية.