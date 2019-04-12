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محطة: العراق يفتح المنطقة المحصنة ببغداد بشكل كامل

أعلن مصدر حكومي عراقي، عن افتتاح المنطقة الخضراء بشكل كامل “قريبا”، مشيرا إلى أن الموعد المحدد سيكون قبل نهاية هذا الشهر.

ونقلت محطة “روسيا اليوم” عن المصدر قوله إن “رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي سيعلن خلال الأيام المقبلة عن افتتاح المنطقة الخضراء بشكل كامل أمام المواطنين”، مضيفا أنها “أصبحت جاهزة، وتنتظر فقط الإعلان عن افتتاحها”.

يذكر أن القوات الأمريكية، أغلقت المنطقة الخضراء بعد غزوها العراق عام 2003 لتكون مقرا لها، وتضم حاليا معظم مؤسسات الحكومة العراقية إلى جانب عدة سفارات أكبرها السفارة الأمريكية.

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