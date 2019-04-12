محمد قنوع : مشاركتي في باب الحارة من أجل الأجر المادي فقط

كشف الفنان السوري محمد قنوع أن مشاركاته في مسلسل ” باب الحارة ” هي من أجل الأجر المادي فقط، وأنه ليس مقتنعاً بالشخصية، كونها لا تضيف له وأصبحت شخصيته مكشوفة ولا يمكن التوسع بها .

وقال قنوع في مقابلة إذاعية إنه لا يهاجم العمل، وإنما يتحدث عن دوره الذي لا يضيف له على الصعيد الشخصي والمهني.

ولفت قنوع إلى أنه تعب واجتهد جداً حتى وصل إلى وضعه الحالي في مسيرته الفنية، بعد مرور 25 عاماً على دخوله الوسط الفني، وأنه لا ينكر أن لعائلته الفنية دورا في شهرته، وأن ذلك مصدر فخر له.

وعن عدم الوفاء للنجم ياسر العظمة خلال زيارته الأخيرة لسورية وعدم الاهتمام به من قبل عدد من الفنانين الذين أطلقهم ياسر من خلال مسلسل “مرايا ” قال محمد : “لا طبعاً انا شخصياً اتصلت به من أجل أن التقيه ونرحب به كما يليق باسمه، ولكنه كان مشغولاً جداً كون زيارته اقتصرت على أربعة أيام فقط، وكان عنده التزامات عائلية وغيرها، ولكن خلال زيارته في رمضان الماضي التقينا وتناولنا الإفطار، و بالتأكيد أكنّ كل الحب و الاحترام لهذه القامة الفنية التي لها فضل عليّ، وكانت بداياتي الفنية معه من خلال مسلسل “مرايا” “.

يشار إلى أن محمد يشارك في الموسم الحالي بالنسخة الثانية من مسلسل “باب الحارة ” التي تنتجها شركة ” قبنض ” وهي من تأليف مروان قاووق و إخراج محمد زهير رجب .