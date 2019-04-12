Posted on by

مساع لاعادة مندلي الى قضاء

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، اقرار مشروع قانون لالغاء قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل خاص بناحية مندلي.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن النائب ألماس فاضل قولها ان اللجنة القانونية عقدت اجتماعا اليوم صوتت فيه بالاجماع على صيغة مشروع قانون يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (459) لسنة 1987، والذي حول مندلي من قضاء الى ناحية لأسباب سياسية.

وأضافت فاضل ان اللجنة ارسلت مشروع قانون بكتاب رسمي اليوم الى رئاسة مجلس النواب لادراجه على جدول اعمال الجلسات المقبل وذلك لاقرار بأسرع وقت واعادة مندلي الى قضاء، وذلك انصافا لأهالي مندلي، مؤكدة ان اعادة مندلي الى قضاء يعني توفير خدمات اكثر للمواطنين الكورد وغيرهم في مندلي.

وأشارت الى ان اللجنة القانونية ارسلت الكتاب الى رئاسة المجلس اليوم، وسيتم توقيعه يوم غد ليدرج على جدول الأعمال حسب رقم تسلسله.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close