اجتماع تداولي موسع لجمعية الخير والبركة

يقرر إغاثة المتضررين من السيول في محافظة واسط

عقدت جمعية الخير والبركة الثقافية مساء اليوم السبت الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠١٩ اجتماعا تداوليا دوريا موسعا في مقرها العام ببغداد – الكرخ لفروع الجمعية في بغداد وكربلاء والمحمودية وواسط بحضور كافة مسؤولي فروع الجمعية واعضاءها وعدد من الوجهاء وجمهور المحافظات ومسؤولي بعض منظمات المجتمع المدني.

وجرى خلال الاجتماع الذي يأتي بمناسبة ولادة انوار واقمار آلِ محمد عليهم السلام ( الامام الحسين واخيه العباس والإمام السجاد عليهم السلام ) في الايام الاولى من شهر شعبان المعظم ، مناقشة سبل تطوير عمل الجمعية في تلك المناطق والتوسع بفتح قنوات تعاون مع مناطق جديدة.

بعدها تم فتح الحوار للتعريف بعمل فروع الجمعية ونشاطاتها حيث قام مدراء الفروع بشرح مختصر عن نشاطات فروعهم وتواصلهم مع الجمهور بما يصب في تعزيز التعاون بين افراد المجتمع والتوعية بالقضايا الوطنية وبضرورة الالتزام بالقيم الدينية.

وتمخض عن الاجتماع عدة مقررات منها:

1. الاستمرار في مشروع السلة الغذائية المقدمة الى الأيتام والعوائل المتعففة في كافة الفروع.

2. التواصل مع اسر الشهداء والوقوف على احتياجاتهم.

3. فتح قنوات للحوار والتواصل مع الفئات كافة ومنظمات المجتمع المدني بما يهدف الى خلق تموجات ثقافية وتوعوية ايجابية في المناطق المشمولة بعمل الجمعية.

4. تكريم المتميزين في العمل الانساني من اعضاء الجمعية والوجهاء المتعاونين معها.

5. توجيه فرع الجمعية في محافظة واسط بإغاثة المتضررين من السيول.

6. تشكيل وفد من الجمعية لزيارة محافظة ميسان والاطلاع على المتضررين من السيول والفيضانات.

واختتم الاجتماع الذي ترأسه الشيخ مقداد البغدادي امين عام الجمعية ومؤسسها بشكر الحضور والثناء على اعمالهم الانسانية والثقافية.

المكتب الاعلامي

جمعية الخير والبركة الثقافية

١٣ / ٤ / ٢٠١٩