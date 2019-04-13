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احباط تفجيرين بمحافظة عراقية

اعلن الحشد الشعبي يوم الجمعة عن تنفيذ خطة واسعة لنصب الكمائن الليلية في محافظة ديالى بهدف مراقبة تحركات عناصر تنظيم “داعش” الذين استغلوا سوء الاحوال الجوية والسيول لتنفيذ عمليات مسلحة، فيما احبطت لتفجير عبوات ناسفة.

وذكر بيان صادر عن الحشد اليوم ان قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي نفذ خطة واسعة لنصب الكمائن الليلية في محافظة ديالى بهدف مراقبة تحركات عناصر تنظيم “داعش”، موضحا أن الفيضانات والسيول الأخيرة اجبرت “داعش” على الخروج من مضافاتهم في محاولة يائسة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف أن “الدواعش” حاولوا زرع عبوتين ناسفتين على احدى الطرق قبل ان يقوم الجهد الهندسي للحشد الشعبي بالسيطرة عليهما، مشيرا إلى أن “داعش” يحاول ايجاد طرق بديلة للهروب بعد أن ضاقت بهم السبل.

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