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اخرس يا كذاب

احمد كاظم

الشيعة لم يقتلوا شخصا اسمه عمر بينما السنة ارتكبوا الجرائم التالية بحق اتباع على (ع):

اولا: قتلوا اكثر من 1700 شيعي في مجزرة سبايكر مع زغاريد مجاهدات النكاح لانهم من اتباع علي (ع).

ثانيا: جاهدوا جها النكاح و احتضنوا الدواعش الاجانب لقتل اتباع علي (ع) و مناطقهم تعج بالنغولة و هم فرحون ذلك.

ثالثا: الهجمات من جرف الصخر على اتباع على (ع) في بابل و كربلاء.

رابعا: قتلوا الحجاج العائدين من مكة عند مرورهم في مناطق الانبار لانهم من اتباع علي (ع).

خامسا: تآمروا مع الخليج الوهابي بقيادة السعودية لقتل اتباع علي (ع) في كال مكان قبل ان يصبحوا دواعش وبعد ان اصبحوا دواعش.

سابعا: لا يستطيع احد من اتباع علي (ع) ان ان تطأ قدماه مناطقكم بينما اتباع عمر يعيشون بأمان في مناطق اتباع على (ع).

ثامنا: القتل و الدمار لاتباع علي (ع) بعد الانتفاضة الشعبانية و تدمير المراقد الشيعية في كربلاء و النجف من قبل اتباع البعث و انت منهم و من الوهابيين من الخليج الوهابي.

ختاما: اتباع عمر يعيشون في امان بين اتباع على (ع) بينما اتباع علي (ع) يقتلهم اتباع عمر اينما كانوا و كفاك كذبا و دجلا يا سمسار عدي الذي جهزه بالطالبات.

ملاحظة: هل نسيت يا كذاب رقصكم رجالا و نساء عندما قتلتم الشاب من مدينة الصدر و علقتم جثته على عمود الكهرباء؟

سؤال: كم طفل داعشي و طفلة داعشية لديك؟

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