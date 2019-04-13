الاديب الدويهي مكرما من لجنة برعاية فخرية للنائب جهاد ديب

أقامت لجنة تكريم الأديب المهجري اللبناني د. جميل الدويهي حفلاً راقياً في صالة جمعية كفرحلدا الخيرية – الوايت كاسل في سيدني لتكريم الأديب الدويهي، مؤسس مشروع “أفكار اغترابية” للأدب الراقي، بحضور حشد من الفعاليات وممثلي الأحزاب والتيارات والمثقفين والإعلاميين، يتقدمهم الراعي الفخري للجنة النائب عن منطقة لاكمبا – ولاية نيو ساوث ويلز الدكتور جهاد ديب.

جاء حفل التكريم احتفاء بصدور كتاب الأديبة كلود ناصيف حرب “الأديب جميل الدويهي عبقري من بلادي”.

قدمت الحفل الأديبة الإعلامية كلود ناصيف حرب التي بدأت بقصيدة للدويهي، ثمّ رحبت بالحاضرين وأشادت بمسيرة الدويهي الذي نشر في أقل من خمس سنوات حوالي ثلاثين كتاباً متعددة الأنواع، ووصفته براعي النهضة الاغترابية الثانية، وعميد الأدب الراقي، وسفير التناغم بين الحضارات. وشكرت حرب أعضاء لجنة التكريم وعددهم 24 شخصاً من أستراليا وخارجها، وهنأت الراعي الفخري للجنة النائب جهاد ديب بإعادة انتخابه نائباً في انتخابات الولاية التي جرت الشهر الماضي.

وتخلل الحفل قصائد من الشعراء المهجريين حنا الشالوحي، جان كرم، طوني رزق، أحمد الحسيني، وشهادات المبدعين كلود ناصيف حرب، حسين مصطفى، نبيل عودة – فلسطين، نمر سعدي- فلسطين (قرأت شهادتيهما الإعلامية فرح عصافيري)، أوجيني عبود حايك – أميركا، والشاعر قيصر مخايل – لبنان (قرأت شهادتيهما المبدعة مريم رعيدي الدويهي)، الإعلامي إدمون طوق، الشاعر العراقي حيدر العامري، الشاعرة مريم شاهين رزق الله – ملبورن، والمبدعة كلادس القزي.

وتحدث في المناسبة النائب د. جهاد ديب، فأثنى على مسيرة الدويهي الأدبية الغنية، وعلى التعددية الثقافية في أستراليا، ودور المبدعين اللبنانيين في الثقافة الأسترالية.

وخلال الحفل قدم نائب رئيس غرفة التجارة في مدينة روكدايل محمد مبيض شهادة تقدير للدويهي، وقدم الإعلامي عامر الشعار شهادة انضمام فخرية إلى مجلس أمناء موقع “الشمال نيوز” للأديب المكرم، وقدم سايمون حرب أيقونة مار شربل له.

وأهدى الدويهي التكريم إلى عقيلته مريم، قبل أن يختم بباقة من قصائده من أنواع شعرية مختلفة، ثم قطع قالب الكايك على أنغام الفرقة الموسيقية وصوت الفنان مالك الرفاعي. وبعد ذلك وقعت الأديبة حرب كتابها “الأديب جميل الدويهي عبقري من بلادي” هدية مجانية للحضور، كما وقع الأديب الدويهي نخبة من أعماله الأدبية التي صدرت في عام 2018-2019 هدايا مجانية أيضاً.

(الصور من سام عيتاني، سايمون حرب طوني معماري)