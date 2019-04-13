البرلمان يصادق على قرار يخص الفيضانات والسيول وينهي قراءة قانونين ويرفع جلسته

صوّت مجلس النواب العراقي يوم السبت بالإجماع على قرار نيابي بشأن موجة السيول والفيضانات التي تجتاح عددا من المحافظات عموماً ومحافظة ميسان خصوصاً.

واجل مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم وكان برئاسة محمد الحلبوسي رئيس الدورة الحالية القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

وانهى المجلس ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

وانهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

وقررت هيئة رئاسة البرلمان رفع جلسته الى يوم الاثنين المُقبل الساعة الواحدة ظهراً.