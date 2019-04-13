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الداخلية تكشف حقيقة اقدام شاب ببغداد على قتل 18 شخصا دفاعا لحبيبته

قالت الداخلية العراقية انها لم تسجل وقوع حادثة مقتل 18 شخصا من عائلة واحدة في العاصمة بغداد في حادثة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، “لم تسجل لدى مديرية شرطة محافظة بغداد وكذلك مديرية مكافحة إجرام بغداد اي اخبار او حالة عن قيام احد الشباب بقتل ١٨ مواطنا ضمن العاصمة بغداد والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.
واضاف “كما ان القوات الامنية تتابع اي حالة تخل بالأمن سواء كانت في بغداد او باقي المحافظات”.

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