السودان.. استقالة عوض بن عوف وعبد الفتاح برهان رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي

أشرف على قوات السودان باليمن

أعلن رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عوض بن عوف استقالته، وتعيين عبد الفتاح برهان المفتش العام للجيش السوداني رئيسًا للمجلس خلفًا له.

كما أعلن، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، مساء الجمعة، إقالة نائبه كمال عبد المعروف الماحي من منصبه بناءً على طلبه.

ولا يعرف الكثير عن القائد العسكري السوداني الجديد ، إلا أن تقارير إعلامية تقول إنه كان من المشرفين على القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن .

وتشير المصادر كذلك إلى أن البرهان الذي كان يشغل منصب قائد القوات البرية السودانية قبل أن يصبح المفتش العام للجيش ، وتمت ترقيته من طرف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في شهر فبراير/شباط 2019، إلى رتبة فريق أول، وعين مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.