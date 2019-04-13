العراق يتسلم 200 داعشي من “قسد”

كشف مصدر أمني عراقي يوم الجمعة عن استلام السلطات العراقية “وجبة” جديدة من عناصر تنظيم “داعش”، المعتقلين لدى “قوات سوريا الديمقراطية”.

ونقلت محطة “روسيا اليوم” هن المصدر قوله “الفرقة الثامنة في الجيش العراقي استلمت يوم الخميس، ما لا يقل عن 200 عنصر من تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية”، مبينا أنه “من المتوقع أن تكون مع هذه الوجبة من بعض عوائل مسلحي التنظيم”.

وأضاف: “العناصر نقلوا إلى قاعدة عسكرية، ومن ثم سيتم ترحيلهم إلى العاصمة بغداد للتحقيق معهم ومحاكمتهم”.

وتسلمت القوات الأمنية العراقية خلال الأسابيع الماضية المئات من مقاتلي داعش الذين كانوا في سوريا، بينهم 13 فرنسيا.