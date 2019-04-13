القوات الامنية تقتل ثلاثة انتحاريين حاولوا الاشتباك معها بصحراء الانبار (بالاسماء)

اعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار يوم الجمعة عن قتلها ثلاثة انتحاريين من تنظيم داعش في عملية امنية بصحراء المحافظة.

وذكر بيان صادر عن القيادة اليوم ان عناصر الفوج التكتيكي التابع لمديرية شرطة محافظة الانبار قوات الجيش العراقي وباسناد طيران الجيش العراقي قاموا بعمليه نوعيه “كبيره” جداً في صحراء غرب الانبار ( الحسينيات ).

واوضح البيان ان العملية اسفرت عن قتل ثلاثة ارهابين يحملون اسلحة مختلفة ويرتدون احزمة ناسفه حاولوا الاشتباك مع القوات الامنية.

ونوه البيان الى ان الارهابيين هم كل من: (ابو مصطفى الحيالي)، و ( ابو هاجر السنجاري)، و(ابو بشير المحمدي).

واشار البيان الى “اعتقال الارهابيين الخطرين كل من: رياض كامل شتران المرعاوي (ربادي)، و عبدالسلام محمد مسلم الكربولي”.

وتابع البيان انه “تم القبض على مجموعة من المشتبه بهم لغرض التحقيق معهم اضافة الى تدمير خمسة مضافات للارهابيين وحرق عجلات مختلفة ودراجات ناريه والاستيلاء على اسلحة متنوعه كانوا يستخدمونها لتنفيذ هجماتهم الارهابية”.