انتشال الجثة 118 من مجزرة عبارة الموصل

أعلنت السلطات العراقية، ارتفاع عدد ضحايا العبّارة المنكوبة التي غرقت قبل أسابيع في نهر دجلة بمدينة الموصل إلى 118 غريقا.

وقال مدير الدفاع المدني العام، اللواء كاظم سلمان بوهان، في انه جرى انتشال جثة جديدة من ضحايا العبارة على ضفاف نهر دجلة بمنطقة يارمجة في مركز المحافظة.

واضاف بهذا يصبح عدد الجثث التي تم انتشالها من قبل فرق الدفاع المدني ١١٨ جثة.

وفي 21 مارس/ آذار الماضي، غرقت عبّارة كانت تقل قرابة 200 شخص بنهر دجلة، في الجزيرة السياحية، ما أسفر عن مصرع عشرات، فيما لا يزال آخرين في عداد المفقودين.