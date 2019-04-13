بعد مشاركته في كليب جورج وسوف “سكت الكلام”..هل يجسد عابد فهد سيرة حياته؟

بات الجميع يعلم أنّ عملًا مصورًا سيجمع سلطان الطرب جورج وسوف والممثل عابد فهد، يحمل عنوان “سكت الكلام”، وهي أغنية جديدة ستصدر قريبًا للوسوف، وتمّ تصويرها في لبنان على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد.

الممثل عابد فهد أكد أنّ “أغنية الوسوف تتحدث عن شيء بات مفقودًا في مجتمعنا الحالي، وهو أن تقف إلى جانب شخص فشل في قصة حب، أو أن تكون سندًا لشخص لينجح بمشروعه”.

وردًّا على سؤال، حول ما إذا كان يقبل أو يرفض تجسيد سيرة الوسوف قال: “سكت الكلام ..شكرًا”.

المخرج أحمد المنجد وصف التعاون مع الوسوف بأنه حلم وتحقق، وإن شاء الله بعد المونتاج تظهر الفكرة بشكل أوضح، وكانت فكرة، وأردت أن أصور عابد بكاميرتي على طريقة الدراما”.

وعن سبب مشاركة كل من عابد وميلاد وتاتيانا في العمل، أكد أحمد، أنّ “أغاني أبو وديع تحتمل أن تكون بمثابة دراما، وليس فقط على شكل ستوري أو لقطات جمالية، وسنرى تسلسلًا دراميًّا كبيرًا في الكليب”.

وما هي الصعوبات التي واجهتكم خلال العمل، قال: “لا صعوبة بل كان هناك تحضيرات كبيرة ليومين ونصف اليوم تقريبًا، وأبو وديع موجود معنا بشكل دائم”.

التصوير انتهى منذ أيام بعد أن تم التصوير في أكثر من منطقة في لبنان. ماذا قال الوسوف عن هذا العمل، ومشاركة عابد فهد معه في الكليب..وماذا قالت الممثلة تاتيانا مرعب وميلاد يوسف عن مشاركتهما الوسوف كليبه، تتابعون كل التفاصيل قريبًا بعد صدور العمل المرتقب.