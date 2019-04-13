بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي

نتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيق، ونحيي في ذات الوقت شجاعة الحراك الشعبي في السودان، واستجابة الاخوة الاعزاء من القوات المسلحة السودانية، كما نحيي القوى الوطنية في السودان وحراكها الوطني.

لقد تمسك شعب السودان الكريم بخيار الحكم المدني الديمقراطي الذي تحدى سلمياً المرحلة المعقدة لكي يحقق السودان العزيز بناء المستقبل الذي يصب في سلامة البلاد واهلها الكرام فضلاً على منطقتنا التي تشهد توترات خطيرة.

إن خطوات المرحلة الانتقالية القادمة ستكون حرجة ودقيقة، ويقع على عاتقنا نحن والمجتمع الدولي توفير كل ما يلزم من دعم لضمان حدوث الانتقال السياسي السلمي، وصولا الى اختيار حكومة ممثلة لإرادة شعب السودان الكريم.

نؤكد دعمنا الكامل ووقوفنا بجانب القوى الوطنية والحراك الشعبي ولن ندخر جهدا للحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات السودانيين الاشقاء.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

الدكتور اياد علاوي

13 نيسان 2019