تأكيد رسمي وسرد للحادثة المفجعة.. دجلة تبتلع فتاتين وانقاذ اخريين

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي اليوم الجمعة عن غرق طفلتين في نهر دجلة بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر.

وقال المياحي “سقطت أربع بنات أمس الخميس في النهر عندما كن يتفرجن على ارتفاع مناسيب المياه القريبة من بيوتهن، وغرقت اثنتان وتم إنقاذ اثنتين، وتم تسليم جثتي الغريقتين لذويهما”.

وابلغ مصدر امني امس عن الحادث، واكد ان الفتاتين شقيقتان.

يذكر أن محافظة واسط أعلنت قبل أيام حالة الاستنفار القصوى لمواجهة موجات المياه الكبيرة في حوض نهر دجلة، وأقامت سدودا ترابية على أكتاف النهر المنخفضة في مركز مدينة الكوت، درءا للفيضان.