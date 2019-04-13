ثرثرة الكتاب الشيعة لأثبات انهم علمانيون

رشيد سلمان

العلماني الشيعي خنيث لانه يريد اثبات (علمانيته) بالتهجم على كل من هو وما هو شيعي بينما العلماني السني يجاهر بمذهبه لانه صلف.

العلماني الحقيقي محايد مع الاديان و المذاهب لانه يتعامل مع الاخرين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية و المذهبية الا العلماني الشيعي فهو مع كل الاديان و المذاهب و لكنه ضد المذهب الشيعي.

لماذا العلماني الشيعي خنيث؟

اولا: لانه يشعر بضعف الشخصية و يخشى انتقاد الاخرين له لو جاهر بانه شيعي.

ثانيا: لانه يعتقد عن جهل ان تجاوزه على مذهبه يرفع من شأنه عند الأحريين.

ثالثا: لانه يسعى للشهرة الزائفة بدلا من قول الحقيقة.

لماذا لا يوجد علماني سنّي؟

اولا: لانه صلف يدافع عن مذهبه حتى بتغيير التاريخ و الحقائق.

ثانيا: لانه يؤمن ان تجاوزه على مذهبه خطيئة.

ثالثا: لانه لديه المذهب فوق الشهرة الزائفة.

باختصار: شعور الشيعي العراقي بضعف الشخصية لكونه شيعي من اهم اسباب فقدان الشيعة لحقوقهم و ما يحصل للأكثرية الشيعية في العراق هو الدليل.

الشيعي يدافع عن حقوق الاخرين غير المشروعة بينما هو يهدر حقوق الشيعة المشروعة و هدر نفط الشيعة من قبل مخانيث الساسة الشيعة على الاخرين الدليل.

ملاحظة: ما ذكر عن العلماني الشيعي ينطبق على اكثرية الشيعة غير العلمانيين خاصة المشتغلين بالسياسة.

المقالات التي تنشر على موقع صوت العراق الكريم تكشف ما ذكر بوضوح.