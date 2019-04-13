صورة جديدة لـ نادين نجيم مع شريكها في “خمسة ونص”: قصي خولي أم تيم حسن؟

أثار الفنان قصي خولي الجدل بعد نشره صوره من كواليس “خمسة ونص” تجمعه ببطلة المسلسل نادين نجيم.

في الصورة بدا قصي خولي وكأنه تيم حسن، مع أنهما لا يشبهان بعضهما في الواقع، ولكن التسريحة واللحية اللتان يظهر بهما في المسلسل، جعلاه يشبه بالشكل زميله تيم حسن.

قصي خولي علق على الصورة” وهي شريكتي الغالية بحسنها وبجمالها وب خمسة نص والله ولي التوفيق”.

ويشارك في بطولة “خمسة ونص” إلى جانب نادين نجيم وقصي خولي الممثل معتصم النهار، ومن المقرر أن يعرض هذا العمل في الموسم الرمضاني 2019 وهو من كتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر وإنتاح صادق الصباح.