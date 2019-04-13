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عراقي حاول اللجوء الى اوروبا عبر تابوت

حاول لاجئ عراقي الهروب الى بريطانيا بطريقة غير شرعية باستخدام التابوت المخصصّ لنقل الموتى.

فقد ذكر موقع Euronews، ان الحادثة وقعت في فرنسا حيث اوكل الى رجلين من الجنسية البولندية مهمة إيصال توابيت فارغة الى مرفأ فرنسي على أن تنقل إلى دور جنازة في بريطانيا بواسط الشحن البحري.

لكن على ما يبدو، استغل السائقان هذه المهمة لتهريب لاجئ من العراق في احدى الشاحنات، الاً أن الجمارك الفرنسية نجحت في احباط عملية التهريب في مرفأ كاليه شمالي البلاد.

اذ شعر عنصر من الجمارك أن أحد التوابيت المعدة للنقل إلى بريطانيا تزن أكثر من البقية، وعند فتح التابوت المشبوه، اكتشفوا وجود رجل حي بداخله، كان قد وصل بطريقة غير شرعية إلى فرنسا قادماً من العراق.

وحكم على السائقين بالسجن 14 شهراً بتهمة “المساعدة في نقل أجانب بلا وثائق”، بعد أن أخذا المال مقابل تهريب العراقي عبر البحر إلى بريطانيا.

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