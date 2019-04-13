فتح مقبرتين جماعيتين في سنجار

شرعت الفرق المتخصصة التابعة للحكومة الاتحادية في بغداد يوم الجمعة بفتح مقبرتين جماعيتين تضم رفات عدد من الكورد الايزيديين ممن قتلوا على ايدي عناصر تنظيم داعش بعد سيطرته على القضاء في اواسط عام 2014.

وبدأت تلك الفرق بعملية حفر وتنقيب لمقبرتين جماعيتين في قرية “كوجو” بقضاء سنجار اذ من المتوقع العصور على رفات العشرات من الضحايا الايزيديين.

وفي آخر احصائية لمديرية العامة لشؤون الايزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كوردستان فإن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان 71 مقبرة جماعية . إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية .

وتعرض الايزيديون لهجمات متكررة من تنظيم داعش تمثلت بتفجيراتٍ وعمليات اغتيالٍ تستهدفهم في العراق.

وأدّى سقوط مدينة الموصل وسيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعةٍ من شمال العراق وسقوط مدينة سنجار الإيزيدية بيد المسلحين إلى قتل المئات وسبي أعداد كبيرة من النساء والأطفال وكذلك هجرة الآلاف منهم من مدنهم وقراهم فراراً من بطش تنظيم داعش.

وتم تحرير سنجار من قبضة داعش في تشرين الثاني من العام 2015، بعملية شارك فيها أكثر من 7500 من قوات البيشمركة.