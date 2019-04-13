كتلة كوردستانية تتوقع تحول العراق لساحة حرب بين ايران وامريكا

انتقد رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي مثنى امين يوم الجمعة القرار الصادر عن الادارة الامريكية والذي ادرجت فيه الحرس الثوري الايرانية على قائمة المنظمات الارهابية، متوقعا ان يتحول العراق الى ساحة حرب بين الدولتين بسبب ذك القرار.

وقال امين في لإذاعة “صوت امريكا”، ان “القرار الامريكي بشأن الحرس الثوري خاطئ وغير منطقي”.

واضاف “اعتقد انه لا يوجد بين القوى السياسية العراقية من يؤيد القرار الامريكي ليس من اجل ايران ولكن من اجل ألّا يتحول العراق ساحة للصراع لوجود احتمال نشوب حرب بين امريكا وايران”، مشيرا الى “احتمال تحول العراق الى ساحة حرب بسبب ذلك القرار”.

وتابع امين ان “الدستور الدائم لا يسمح باستخدام اراضي العراق في الهجوم على دول الجوار ومنها ايران، ولكن العراق لا يمتلك القوة اللازمة لكي يحافظ على سيادة اراضيه ليوقف امريكا وايران اذا ما نشبت حرب بينهما على ارضه”.