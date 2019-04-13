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لمنافسة ”نتفليكس“..”يوتيوب“ تطلق وحدة جديدة لتطوير مقاطع فيديو تفاعلية

جذبت ”نتفليكس“ انتباه المشاهدين عندما أطلقت أول فيلم لها، Bandersnatch باندرسناتش، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، والآن تسعى ”يوتيوب“ إلى أن تكون ندًا مباشرًا لـ“نتفليكس“، حيث أعلنت أنها تطور مقاطع فيديو تفاعلية خاصة بها، فقد أطلقت الشركة وحدة جديدة مخصصة لتطوير البرامج التفاعلية سيقودها بن رليس.

وقالت سوزان دانيلز، رئيسة قسم البرامج الأصلية في يوتيوب:“لدينا الآن أدوات وفرص جديدة ومذهلة لإنشاء قصص تفاعلية“.

وأضافت:“يتمتع ”بن“ بالفهم والخبرة لكيفية تعزيز يوتيوب للمحتوى، ما يجعله الخيار الأمثل لتطوير هذا القسم الجديد والمدهش“.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تختبر فيها يوتيوب المحتوى التفاعلي، حيث اختبرت سابقًا إعلانات تفاعلية، ومع ذلك هذه هي المرة الأولى التي تطور فيها مقاطع فيديو تفاعلية كاملة.

ويظل من غير الواضح موعد إطلاق يوتيوب مقاطع الفيديو الأولى الخاصة بها.

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