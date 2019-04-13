مسؤولون حكوميون: الكميات الهائلة من المياه لم يشهدها العراق منذ 35 عاما

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الجمعة اجتماعا خاصا لتقييم وضع مياه السيول والاطمئنان على سلامة الخطط والاجراءات واتخاذ القرارات اللازمة بشـأنها لحماية السكان والمزارعين وتعويضهم عن خسائرهم ومغروساتهم.

وذكر بيان حكومي ان “عبد المهدي وجه بالاستمرار بالعمل الميداني وتغليب المصلحة الوطنية العامة واستمرار المتابعة والرصد الدقيقين لتقليل مخاطر السيول والفيضانات”.

كما قرر ايضا – وبحسب البيان – إبقاء خلية مواجهه السيول والفيضانات في حال اجتماع دائم واطلاع المواطنين بشكل يومي على البيانات والارقام الدقيقة.

وحث رئيس مجلس الوزراء جميع المسؤولين على مواصلة وتعزيز الجهود ، داعيا المواطنين الى التعاون التام مع المسؤولين والالتزام بالتوجيهات حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم خدمةً للصالح العام .

واكد عبد المهدي على استمرار متابعة سيادته لجميع الاجراءات شخصيا وعلى مدار الساعة وعلى وضع كافة الامكانات الحكومية تحت تصرف وزارة الموارد المائية لإنجاح جهودها.

من جهتهم قال المسؤولون والمحافظون والخبراء على ان الوضع مطمئن وتحت السيطرة وان العمل مستمر على مدار الساعة بالرغم من كميات المياه الهائلة التي لم يشهد العراق مثلها منذ اكثر من ٣٥ سنة ، مشيرين الى ان المناطق التي تتطلب اجراءات استثنائية وقائية او اخلاءً يتم ابلاغها من قبل الجهات الرسمية بوقت كافٍ وان الاجراءات الوقائية مستمرة لتحويل اكبر كمية ممكنة من المياه وتصريفها باتجاه بحيرة الثرثار والاهوار الوسطى وبقية الخزانات المائية الطبيعية والصناعية للاستفادة منها .

واشار المجتمعون الى ان السدود والخزانات والبوابات تعرضت خلال العقود الماضية الى الكثير من الاهمال وتوقف عمليات الصيانة وكري الانهر بعد الشحة المائية وتداعيات الأزمة المالية ، الأمر الذي يتطلب إعداد خطة شاملة لمعالجة ملف المياه لتجنب مشاكل الفيضانات في المستقبل والاستفادة القصوى من نعمة المياه.

ونوه البيان الحكومي الى انه جرى استعراض تقرير وزارة الموارد المائية عن كميات المياه المتدفقة والمتوقعة وواقع نهري دجلة والفرات والاهوار والبحيرات والسدود ، ومناقشة الحلول والاجراءات المتخذة ، كما قدم السادة الوزراء والمحافظون وقادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد والحشد الشعبي والدفاع المدني والهندسة العسكرية شرحا عن الموقف في عموم العراق ومستوى مياه الانهر واجراءات تعزيز السدود وحماية المناطق السكنية والزراعية التي تعرضت لخطر الفيضان والخطوات الميدانية المطبقة لمعالجتها .

وحضر الاجتماع الموسع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ، ووزير الموارد المائية ، ومحافظو بغداد وميسان وصلاح الدين وديالى ونائب محافظ واسط وخلية ازمة نينوى ، ورئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والمسؤولون عن ملف المياه في المحافظات ، ووكلاء عدد من الوزارات وقيادات في الجيش والعمليات المشتركة وعمليات بغداد والحشد الشعبي والهندسة العسكرية والدفاع المدني والمسؤولون عن السدود وعدد من الخبراء والمستشارين .