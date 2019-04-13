من منزل مسؤول ايراني بالنجف.. فصائل شيعية تعلن موقفا من قرار ترامب

قالت مجموعة من الفصائل الشيعية العراقية يوم السبت إنها ترفض بشدة قرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأصدرت الجماعات، التي تحظى بدعم وتدريب من طهران، بيانا بهذا الشأن من منزل القنصل العام الإيراني في مدينة النجف.

وأعلنت الفصائل تضامنها مع الشعب الإيراني والحرس الثوري الذي قالت إنه ساعد في إنقاذ أربع أو خمس دول من السقوط في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الأسبوع الماضي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقرار ترامب هو المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى جماعة إرهابية.

واتخذ ترامب نهجا متشددا تجاه إيران بسحب بلاده من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران في عام 2015، وقراره إعادة فرض عقوبات اقتصادية موسعة على الجمهورية الإسلامية.

وعبر متحدث باسم منظمة بدر عن دهشته من القرار واصفا الولايات المتحدة بأنها الراعي الأول للإرهاب.

ويقود المنظمة هادي العامري زعيم تحالف الفتح الذي يضم فصائل مسلحة ويملك ثاني أكبر كتلة بالبرلمان العراقي.

وأعلن متحدث باسم تحالف الفتح رفض التحالف للقرار الأمريكي مشيرا إلى مشاركة الفصائل في محاربة وهزيمة الإرهاب.

وتصنف واشنطن بعض الفصائل المسلحة منظمات إرهابية.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قال يوم الثلاثاء إن قرار واشنطن بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية قد يضر ببلاده وبالمنطقة.

وأعلنت قوات الأمن العراقية الانتصار على الدولة الإسلامية في عام 2017 بمساعدة التحالف بقيادة الولايات المتحدة وفصائل شيعية مدعومة من إيران حاربت بعضها القوات الأمريكية في وقت سابق عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.