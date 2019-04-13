موضوعات في الترجمة: النساء و الترجمة

ترجمة: محمد خيري عبد الكريم

و

ا.د. كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة – كلية الآداب – جامعة البصرة

تمثل أنوثة الترجمة مجازا تاريخيا ثابتا سواء تم تأكيدها أو استنكارها. و لقد تم الهبوط “بالمرأة” و”المترجم” إلى الموقع ذاته من الدونية الخطابية. إن السلطة الهرمية للأصل على إعادة الانتاج مرتبطة بصور المذكر والمؤنث ، حيث يعتبر الأصل الذكر القوي و المولد ، و الترجمة هي المرأة الضعيفة و المشتقة. و ليس من المفاجئ أن نعلم أن اللغة المستعملة لوصف الترجمة تنحدر فعليا إلى مفردات الجنسوية sexism، و تنهل من صور الهيمنة و الدونية و الإخلاص و الحرية. و قد شجع أكثر هذه التعبيرات ثباتا و هو تعبير “الخائنات الجميلات les belles infidèles ” لقرونٍ على موقفً من الشك في الترجمة الظاهرة و المباشرة.

تهدف نظرية الترجمة النسوية إلى تحديد و نقد تشابك المفاهيم التي تهبط بالنساء و الترجمة إلى أسفل السلم الاجتماعي والأدبي. و للقيام بذلك ، يجب أن تحقق في العمليات التي أصبحت من خلالها الترجمة “مؤنثة” و أن تزعزع بنى السلطة التي أبقت على هذا الارتباط .

ما هي حقا العمليات التي تحافظ و تنشط من خلالها الترجمة مركبات الجندر؟ للبدء في الإجابة على هذا السؤال ، لقد اخترت التحرك على طول عدد من المستويات. أولاً ، مفاهيمية: كيف تم تجنيس مواقع نظرية الترجمة بشكل ضمني وكيف يمكن تحويل هذه النظرية؟ وهذه هي مهمة الفصل التمهيدي ، الذي يجمع سوية بين عمل المنظرين الذين يسعون إلى زعزعة اللغة الكلائشية المستعملة في وصف الترجمة ، واستبدالها بمصطلحات تنقل التفاعل النشط للهويات داخل ممارسة الترجمة. و هم يقومون بذلك من خلال فهمهم للطبيعة الإدائية و ليس التمثيلية للغة. وهكذا ، فإن الترجمة النسوية تعيد تأطير مسألة “الإخلاص” التي قامت كلازمة باطلة في تاريخ الترجمة . و بالنسبة للترجمة النسوية ، فإن الإخلاص يجب ألا يوجه نحو المؤلف أو القارئ ، بل نحو المشروع الكتابي – وهو مشروع يتشارك فيه الكاتب و المترجم.

النص لشيري سايمون. الجندر في الترجمة: الهوية الثقافية و سياسات النقل. الصفحات 12 – 13.