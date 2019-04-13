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نجوى كرم تسابق الزمن وتطرح عملين في يوم واحد

في تجربة فريدة من نوعها وتعدّ الاولى في العالم العربي، طرحت الفنانة نجوى كرم كليب “ملعون أبو العشق” بعد مرور يوم واحد على تصويره تحت إدارة المخرج وليد ناصيف، كما طرحت في اليوم نفسه أغنية بعنوان “كتير حلو ” .

وكانت نجوى كرم قد وعدت متابعيها بأنّها تحضّر لهم مفاجأتين فنيتين، وبذلك تكون قد وفت بوعدها لهم من خلال طرح “ملعون أبو العشق” و”كتير حلو” وهما بادرة تعاونها مع شركة “روتانا” بعد عودتها إليه.
يشار إلى أن أغنية “ملعون ابو العشق” من كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان، أما أغنية “كتير حلو” فهي من كلمات والحان عماد شمس الدين توزيع هادي شرارة.

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