هواجس مواطن.
العار..
رتق ثيابك لا تستحي
فالعار يسبقك
حيث
الحاكم
فيخجل أن يتركك
تمثله كمواطن
فيعمد الى
دفنك حيا كي يطمس
العار الذي
خُزي به
بسببك.
……….
حرية التعبير…
أبدا ليس جريمة
أن تنتقد آداء
الحكومة
والفساد المستشري
فالديمقراطية والحرية
باتت واسعة جدا
فمن السهل أن تعطى مساحة
أكبر حتى
تصاب بإنزلاق
عشوائي
وأنت تحوم على
حوافهما.
العواء…
كالكلاب عندما تهز
ذيولها
نرحب بالمسئول القادم
من برجه العاجي
كي يرى يسمع أننا
كلاب وطن
نستحق أن نعيش
في الفلا
وما عواءنا إلا تعبيرعن
شكرنا له
بتركنا نعوي
………………
النهيق…
لا تحزن إني معك من
الناهقين
فما زلنا حمير
يركبنا الصعلوك
والداعر
وصاحب الكير
لنا في سوق النخاسة
هيبة
سل جحا يخبرك
تأريخك المجيد وعروبتك
التي وئدت
المصير
سل أهل جاهلية ومن
تربع على الكرسي
يحكم في
المصير؟
أليس هو كبيرنا
ومن العارفين
إننا يا صاحبي حمير
يركبنا كل مختل فخور
يدمدم ثم يُحدث
الفجور
فشكرا لله والتأريخ
أن ذكر أن أنكر الأصوات
صوت الحمير
…………..
بقلم/ عبد الجبار الحمدي