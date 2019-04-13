وائل عبد اللطيف..(نرفض انضمام اي محافظة شيعية لاقليم البصرة)..(والبصرة ليست شيعية)؟

بسم الله الرحمن الرحيم

ردا على (المخدوعين) الذين يمنون النفس بان (اقليم بصرة) سوف يكون (نواة) لاقامة اقليم شيعي عربي كبير يضم محافظات وسط وجنوب..ذات الاكثرية الشيعية العربية.. ومثالهم (الكاتب: احمد كاظم المحترم).. الذي يتهجم على من (يحذر من اقليم بصرة) ويعتقد (بغفلة يعيشها) بانه سوف يكون المفتاح لاقليم واسع للشيعة العرب.. في وقت (دعاة اقليم البصرة) انفسهم يصرحون بانهم يسعون لمنع قيام اقليم كبير للشيعة العرب يضم محافظات وسط وجنوب، وهذا ما سوف نتناوله بالدلائل ومن تصريحات لدعاتها وعلى راسهم (وائل عبد اللطيف) مصعب ابن الزبير هذا الزمان..

فوائل عبد اللطيف رفض ضم اي محافظة شيعية مجاورة او غير مجاورة لاقليم البصرة، ويمكن متابعة لقاء الاستاذ الصحفي صباح الخفاجي مع وائل عبد اللطيف.. بموقع ايلاف.. وسنضع الرابط الالكتروني خلال الموضوع..

فالصحفي صباح الخفاجي.. نقل (مخاوفنا من سلخ البصرة باقليم).. (واكد وائل عبد اللطيف هذه المخاوف التي اعترف بانه يتبناها رافضا وحدة جغرافية الشيعة العرب).. وصرح (بان البصرة ليست محافظة شيعية).. لمجرد ان هناك (اقلية سنية) تعيش بالبصرة.. كلنا نعرف هي (اقلية نجدية اجنبية.. تقطن الزبير) خليجية وليست من جذور وسط وجنوب.. (في وقت وائل عبد اللطيف يصرح بان العراق عربي لمجرد ان اكثريته عرب؟؟) وحسب نظريته المفروض (العراق ليس عربي لان فيه 7 ملايين كوردي، وملايين التركمان والشبك والمسيحيين واليزيديين..الخ).. فماذا يقول في ذلك؟؟ ليتبين العقلية المعادية للشيعة العرب لدى دعاة سلخ البصرة باقليم.

وليس هذا فحسب ففي اللقاء كشف وائل عبد اللطيف رفضه لمشروع بايدين الذي كان يطرح (اقليم كبير للشيعة العرب) بالعراق يضم جميع محافظات الاكثرية الشيعية العربي بوسط وجنوب.. مناظرة لاقليم كوردستان.. (فاذا هو يصرح بانه يعتبر كوردستان قدوة له .. فكان المفروض ان يسعى لاقليم كبير للشيعة العرب بمحافظاتهم جميعا باقليم، وليس تمزيقهم لاقاليم مشتتة)..

واذا وائل عبد اللطيف (يقارن نفسه ودعوته بكوردستان).. فلم نسمع قائد كوردي يقول مثلا ان كوردستان ليست كوردية لمجرد ان هناك اقليات غير كوردية فيها….

فالواضح ان (الدعوة لاقليم بصرة هي دعوة لاقليم ينبع من الكراهية لكوردستان ايضا.. وليس اقتداء بها).. فوائل عبد اللطيف هو يقول (لماذا نقبل ان ينفرد الاكراد بالثروة والنفوذ والامتيازات المخصصة لهم كاقليم ولا نقبل المعادلة بالمثل)؟ ليتبين ايضا بان دعاة اقليم بصرة يريدون (الاستفراد بالثروة والامتيازات).. وحرمان الشيعة العرب من حقهم بوحدتهم الجغرافية بمنطقة اكثريتهم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.

وكلنا نعلم بان تقسيم الوحدات الادارية بالعراق والمدن والمحافظات لقرى واقضية ونواحي تم من قبل (حكومات سنية) قبل عام 2003 .. اي انها مجرد وحدات ادارية.. وليست (قران منزل).. وان ولاية البصرة التاريخية تمتد من البحرين لبغداد.. فلماذا يريد وائل عبد اللطيف تقزيم البصرة حسب خرائط (رسمتها انظمة سنية).. ويعتبر هذه الحدود للمحافظات مقدسة؟؟ بالمقابل دعاة اقليم كوردستان اعتبروا مناطق ذات الاكثرية الكوردية يجب ان تكون باقليم وهذا ما فعلوه.. ليتبين الفرق بين دعاة اقليم كوردستان اصحاب القضية.. وبين دعاة سلخ البصرة باقليم المشبوهين.

ثم كلنا نعلم ان (العراق معرف لمنطقة جغرافية).. ويضم ثلاث مكونات كبرى (المكون الشيعي العربي، والمكون الكوردي، والمكون السني).. اي (العراق مقسم بلا تقسيم).. (وان الفدراليات يجب ان تكون لثلاث مكونات).. كحال كوردستان، فلماذا دعاة اقليم بصرة يسعون لتمزيق الشيعة العرب جغرافيا وديمغرافيا لاقاليم مشتتة.. لماذا لا يكون وائل عبد اللطيف مثل (مسعود البرزاني) الذي اعتبر وحدة كوردستان الجغرافية والديمغرافية خط احمر وكركوك قدس كوردستان، لمجرد مقالة طرحت بجريدة بالسليمانية.. تطالب بسلخ السليمانية باقليم فدرالي منفصل عن باقي كوردستان..

ونبين بان (محمد الطائي) احد المشبوهين الداعين لاقليم بصرة، هو واشباهه لم يوعون لاقليم وسط وجنوب رغم امتلاكهم محطة فضائية سابقا (الفيحاء).. بل سمموا الاجواء بالدعوة لسلخ البصرة.. مما فقدت هذه القناة شعبيتها بين الشارع الشيعي العربي بوسط وجنوب .. ويذكر بان الطائي نفسه عليه ملفات جنائية قبض عليه قبل سنوات بالامارات..

بالمحصلة اقليم بصرة لن يكون اول الغيب .. (تتبعه اقاليم وسط وجنوب)؟ يا (استاذ احمد كاظم).. بل بداية الانهيار الكامل.. لتمزق جغرافية وسط وجنوب (لاقاليم لكل محافظة.. ثم تتقاتل المحافظات).. على الحدود وحقول النفط المشتركة والمنافذ البحرية، ومساعي للوصول لحدود دولية.. الخ..

فاقليم بصرة سوف يعزز سلطة الشركات النفطية الاجنبية والاجندات الكويتية والسعودية والايرانية على نفط الشيعة العرب بالبصرة المنسلخة.. وسوف يستمر تدفق حصة من نفط البصرة كميزانية لكوردستان ولبشمركتها ورواتب موظفيها وحصتها، وكذلك للمثلث السني العربي، وللاردن ولمصر، يؤكدها ترحيب سني وكوردي لسلخ البصرة باقليم، وترويج قنوات فضائية سنية كالشرقية والعربية ودجلة والمصرية وغيرها لاقليم بصرة وتبريرها،بالتركيز على ما تعانيه البصرة دون غيرها من معاناة وسط وجنوب الشيعي العربي الذي يفوق معاناتهم ما يعانيه السكان المقيمين بالبصرة.، والاخطر الترويج بان البصرة تختلف عن باقي وسط وجنوب الشيعي العربي..

فاقليم بصرة بحقيقته (سكين خاصرة بخصر الشيعة العرب وجغرافيتهم وديمغرافيتهم) بوسط وجنوب، ومعول يمزق الشيعة العرب، وعقبة امام اي طموح لاقامة اقليم وسط وجنوب.

فمشكلة البصرة (ليست انها خزينة العراق) المنهوب نفطها؟ ويهدرها اللصوص من داخل وخارج البصرة.. كشاغلي الرئاسات الثلاث وشبكاتها والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. والعسكرية والامنية والحزبية.. بل مشكلة البصرة الحقيقية.. (انها تعتقد ان سبب ترديها هو عدم تمتعها بالنفط).. هنا الطامة الكبرى.. (فهذا يكشف طمع الداعين لاقليم بصرة بالنفط).. ووراءهم (شركات النفط ودول اقليمية).. طامعه بثروات ما في داخل الارض.. (فاليابان ارضها فقيرة ولا تملك ثروات، ولكنها غنية بثرواتها).. (كوريا الجنوبية وماليزيا، لا ثروات نفطية ولا غيرها تحت ارضيهما..ولكنهما اثروا بشعبيهما).. فهم عاشوا من عقولهم وليس من تحت قنادرهم.. عكس دعاة اقليم بصرة يريدون ان يعيشون من تحت قنادرهم وليس من عقولهم المغشية بالطمع بالنفط.

(فكوردستان نهضت) وتحت ارضها لم يكن مستثمرا النفط.. بل تحصل على حصتها من بغداد، رغم عدم وصولها بالكامل.. لان (هناك طبقة ادارية وقيادية) التي دعت لاقليم كوردستان، كانت صادقة بالنهوض باقليم الكورد.. ورافضة لاي اقليم لا يضم محافظات الاكثرية الكوردية.. وكوردستان من دعى لها اصحاب قضية شعب اسمه الشعب الكوردي، وجغرافية اسمها كوردستان، في حين الطبقة الداعية لاقليم بصرة مشبوهة بالفساد كمجلس محافظة البصرة ومحافظين متورطين بالفساد، اثروا من المال الحرام..ثم برروا فشلهم بنهوض البصرة (بان البصرة لم تتمتع بكامل ثرواتها النفطية)؟؟ ويتبعهم (طبقة من التنابلة) الذين يضنون بانهم بسلخ اقليم البصرة عن وسط وجنوب، سوف يعيشون (مثل دبي، وهم نائمين على الارائك، ويركبون السيارات الفارهة مع صبايا .. ويعيشون عيشة قارون).. وهم مخطئين ..

فوالله لو حقنت البصرة بكل نفط الكرة الارضية، مع كل المعادن النفسية من ذهب وفضة، واحجار ثمينة من الماس وياقوت.. وتعطيها دولة وليس اقليم، وتأتي لها بعد سنوات، سوف تجد وضعها اردئ من ما هو عليه اليوم.. (هذا شيء جدا طبيعي)..

علما خصص للبصرة (55) مليار دولار بالسنوات الماضية تكفي لجعل البصرة (محافظة من ارقى الوحدات الادارية بالشرق الاوسط).. ولكنها تردت بظل من يدعون لاقليم بصرة انفسهم.

ثم من يهدر نفط الشيعة العرب ومنها نفط البصرة على (الاردن وشحاذ مصر السياسي) عبر انبوب للعقبة ثم لمصر.. هم انفسهم (من يدعون لاقليم بصرة) واعضاء مجالس محافظاتها.. وهم انفسهم من فضلوا العمالة الاجنبية المصرية والبنغالية والصينية بشركات النفطوغيرها على العمالة العراقية والشيعية العربية ومنهم الشيعة العرب بالبصرة.

علما لا يمكن المقارنة بين اقليم كوردستان وعلاقته بالمركز.. وبين دعاة اقليم بصرة، فاقليم كوردستان اقليم وحدة الكورد بمنطقة اكثريتهم، وضم جميع محافظات ذات الاكثرية الكوردية،ـ هي قضية مكون له خصوصيته، في حين اقليم بصرة، اقليم تمزيق الشيعة العرب لاقاليم مشتتة،ـ هي دعوة ظالمة شيطانية تستهدف المكون الشيعي العربي بالصميم.. فاذا في كوردستان شعب اسمه كوردي يريد استقلاله باقليم، السؤال من يسكن البصرة؟؟ السؤال هم الشيعة العرب .. اذن المناظر لاقليم كوردستان هو اقليم للشيعة العرب بوسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.

علما ان (اقليم بصرة) مخطط طرح ببداية القرن الماضي من قبل (وكيل ال سعود الوهابي) بالبصرة (عبد اللطيف المنديل).. الذي جده كان امير جراجل عن ال سعود، واحمد الصانع الذي احد عمامه كان امير سدير بنجد ايضا.. وتحت سلطة ال سعود.. وكلاهما نجديان يقيمان بالزبير، والمنديل هو من نقل الاف من ابناء نجد السنة للاقامة بالبصرة بالزبير فادى لتلاعب ديمغرافي، تستهدف الاكثرية الشيعية العربية بالبصرة.. (فالمنديل والصانع) قدمها عريضة لسلخ البصرة للمندوب السامي البريطاني في العراق .. وطالب باعتبارها دولة بحد ذاتها، بمبررات واهية.. تكشف نياتهما بعرقلة قيام اقليم كبير للشيعة العرب بوسط وجنوب.

ونؤكد ضرورة ان يكون شعارنا كشيعة عرب.. (نفط الشيعة العرب للشيعة العرب).. (واقليم وسط وجنوب هو الحل).. ونحذر من (ان سلخ البصرة باقليم) سيكون على درب (تحويل الكويت لامارة ثم دولة) في وقت كانت جزء من (ولاية البصرة التاريخية من البحرين لبغداد).. ، لتسلخ بامارة ثم دولة.. لتكون سكين خاصرة للعراق وللشيعة العرب، ويصبح صراع كويتي عراقي لعشرات السنين ..دمر فيها العراق وشعوبه.. ليراد ان ينقل اليوم الصراع من (عراقي كويتي) الى (عراقي بصري) على منفذ بحري والنفط والامتداد الجغرافي للخليج.. الخ..

فاقليم بصرة بداية نزيف وصراعات جديدة هذه المرة.. ثم لندرك بان الشيعة العرب بوسط وجنوب، جميعا وليس اهل البصرة فقط.. لا يشربون الماء من الحنفيات، بل جميعهم يشربون الماء بالقناني التي يشترونها..

ويجب ان نحذر من سلخ البصرة باقليم.. وخاصة وهي تعاني .. لان معاناتها والتركيز عليها دون معاناة وسط وجنوب ومحافظاتها، وراءها اجندات مشبوه.. وفتنة تراد مثلما حصل من قتل عثمان بن عفان ثم رفع قميص عثمان لاثارة ا لحروب ضد الشيعة العرب انفسهم..

فكل محافظات وسط وجنوب.. نجد كثير من مدارسها طين وتسودها البصال والمثقفين واصحاب الشهادات يعانون..

ونحذر من ذبح البصرة هم الفاسدين الذين انفسهم من يدعون لاقليم بصرة منسلخ عن باقي وسط وجنوب، هؤلاء الفاسدين الذين يعلمون بان تحويل البصرة من محافظة الى (محفظة – اقليم لهم) سوف يوفر حصانة لهم ويصبح من المستحيل محاسبتهم..فيتحولون من اعضاء مجالس محافظات الى (اعضاء برلمان لاقليم).. ومن (محافظين الى حكام اقليم).. فتخيلوا كيف سوف يكون الوضع من فاسد الى افسد، ومن بائس الى ابئس .

وهنا نضع رابط الكتروني:

للقاء للصحفي صباح الخفاجي بموقع ايلاف.. مع (وائل عبد اللطيف).. بعنوان (وائل عبد اللطيف: لماذا يعيش الاكراد في بحبوحة ونحن لا)؟ والذي لا نعلم (من يقصد .. ونحن لا)؟؟ وعلى الرابط الالكتروني التالي:

https://elaph.com/Web/news/2010/12/621801.html

بالمحصلة:

الدعوة لاقليم بصرة تعريفه ومنطلقاته تنبع من:

1. اقليم ثائري من بغداد.. في وقت لولا قتال بغداد ضد داعش، لسقطت البصرة، (فبغداد وديالى وبادية كربلاء النخيب) هي الخط الدفاعي الاول (المصد) عن الشيعة العرب ومنها البصرة نفسها.. مما يتبين بان (الامن الشيعي العربي جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا واقتصاديا) لا يتجزأ بضرورة اقليم يوحد هذه الجغرافية من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.

2. اقليم للكراهية ضد كوردستان

3. اقليم حاقد على وحدة الشيعة العرب جغرافيا بوسط وجنوب

4. اقليم طامع بالنفط، ووراءه شركات النفط الاجنبية

5. اقليم اجندات اقليمية لاضعاف الشيعة العرب ونقل الصراع من كويتي عراقي لبصري عراقي.

6. اقليم النيات المبيتة لطرد مليونان من الشروك والمعدان وهم (الشيعة العرب من محافظات العمارة والديوانية وبغداد والناصرية).. الذين يتواجدون بالبصرة.. (مما يتبين بانه مخطط لتسنين البصرة مستقبلا).. فالبصرة تقع بخط تماس بين ثلاث امم (الايرانيين والخليجيين والشيعة العرب).. والبصرة امتداد للشيعة العرب وهويتهم وعامود خيمتهم.. واذا اريد ذبح الشيعة بالعراق .. سيكون بسلخ البصرة باقليم ليصبح الشيعة العرب كمكون من الوريد للوريد لاسامح الله..

7. اقليم ردة فعل من النجف .. في وقت الشيعة العرب بالنجف وكربلاء يعانون.. ويتم قتلهم بشكل منظم كما حصل ضد الدكتور علاء مشدوب الذي اغتيل لمجرد راي ضد ايران والخميني.. (ويمكن معالجة مشكلة المرجعية بالنجف بجعل المرجعية دولة كالفتيكان بحدود مدينة النجف) تتبعها المراقد المقدسة ببغداد وكربلاء وسامراء.. فتنتهي سلبيات المراجع المتوفين والاحياء وابناءهم واحفادهم وتدخلاتهم بشؤون الشيعة العرب.. كما فعل المسيحيين الكاثوليك مع الفتيكان بزمن موسليني بايطاليا..

هذا بعض من فيض

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم